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Украина
Прокуратура Украины вызовет на допрос Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар

Прокуратура Украины вызовет на допрос Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар

18:24  18 Мая 2017  /обновлено: 18:31  18 Мая 2017
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Прокуратура Украины вызовет на допрос Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар

Киев, 18 мая. Украинская прокуратура собрала доказательства для обвинения Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в депортации крымских татар в 1944 году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Расследование дела ведется с конца 2015 года. Им занимается так называемая прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве.

«На данный момент собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений, и на данный момент подготовлены проекты обвинений в совершении уголовного преступления по части 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (совершение геноцида) Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу», — заявил прокурор по делам Крыма Гюндюз Мамедов.

По его словам, Сталин и Берия являются исполнителями, прокуратура установит других участников. Согласно уголовному законодательству Украины, следствие сообщает о подозрении в совершении преступления перед вызовом подозреваемого на допрос, сообщает Lenta.ru.

#сталин #берия
Катерина Михайлиди
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