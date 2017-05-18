Главные новости 18 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 18 мая.

Подписание закона о безвизовом режиме для граждан Украины с Евросоюзом не на шутку обрадовало главу государства Петра Порошенко. Улыбка — шире газовой трубы: Порошенко, радующийся безвизу, рассмешил соцсети.

Порошенко объявляет России «Большую Вагонную войну». Дмитрий Конаныхин: Киев готовит паралич железнодорожного транзита через Украину.

Уникальный автомобильный гибрид, созданный из трех разных машин, сконструировал «Кулибин» из Смоленской области. Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы.

Представители автомобильного концерна KIA заявили, что компания прекращает поставлять авто на российский рынок. Стало известно, почему KIA прекратила импорт всех автомобилей в Россию.

В Сети активно обсуждают фотографии модели Анастасии Квитко, которую сравнивают с небезызвестной Ким Кардашьян. «Русская Кардашьян» без фотошопа разочаровала поклонников.

ИГ* (запрещено в России) сообщает о потерях армии САР в ходе столкновений на востоке провинции Алеппо. «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) сформировала новую группировку, надеясь сохранить позиции в Дамаске. ССА отбила атаку ИГ к западу от Даръа. Сирия новости 18 мая 12.30: САА несет потери в боях с ИГ на востоке Алеппо, новый союзник «Нусры» в Дамаске.

Около 200 военнослужащих корпуса морской пехоты США замерзли в ходе учений в Арктике, неподалеку от российско-норвежской границы. Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы.

Фотограф Халил Исмаил погиб во время нападения боевиков в восточной части Алеппо, армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* деревню под Пальмирой. Сирия новости 18 мая 07.00: в Алеппо погиб фотограф во время нападения ИГ, САА отбила у боевиков деревню под Пальмирой.

Армия САР уничтожила множество террористов ИГ в боях к северу от Пальмиры. САА штурмует Бейт Наима в Восточной Гуте. Бойцы SDF заняли деревни к северу от Ракки и отразили мощную атаку ИГ у города Ат-Табка. Сирия итоги за сутки на 18 мая 6.00: САА штурмует оплот «Джейш Аль-Ислам», ИГ несет потери под Пальмирой.

Государственный департамент США призвал Украину защищать свои национальные интересы без подрыва конституционных принципов. Госдеп США напомнил о свободе слова Киеву, блокировавшему российские соцсети.

* Организация запрещена на территории РФ.