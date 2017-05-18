«Хезболла» предложила «Ан-Нусре» уйти из провинции Дамаск

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Дамаск, 18 мая. Ливанской движение «Хезболла» предложило боевикам покинуть горный район Каламун и уйти на север Сирии.

Сирийские источники сообщают, что руководители «Хезболлы» предложили боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) отказаться от сопротивления и добровольно уйти в провинцию Идлиб, предварительно обменявшись пленными.

Отмечается, что в случае положительного решения в пограничном с Ливаном регионе останется лишь один анклав террористов, который занимают боевики «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.