Порошенко объявил о создании в Крыму автономии крымских татар

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Киев, 18 мая. Украинский президент Петр Порошенко заявил о подготовке предложений в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар.

Конституционная комиссия по поручению президента Петра Порошенко приняла решение собрать рабочую группу для разработки предложений о внесении изменений в Конституцию по вопросу Крыма. Об этом сообщил украинский лидер во время мероприятий, приуроченных к Дню памяти жертв депортации крымских татар.

По словам Порошенко, Украина делает «первые шаги в вопросе создания в Крыму национальной автономии крымских татар», его слова передают местные СМИ.​ При этом украинский президент в очередной раз назвал Крым частью Украины. Напомним, что полустров Крым вошел в состав РФ по итогам народного референдума в 2014 году.