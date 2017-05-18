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Общество
Белый дом покраснел: Time поместил на обложку необычный коллаж

Белый дом покраснел: Time поместил на обложку необычный коллаж

18:17  18 Мая 2017
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Time поместил на обложку сплав Белого дома и храма Василия Блаженного

Москва, 18 мая. Редакция известного американского журнала Time поместила на обложку нового номера изображение храма Василия Блаженного, который постепенно преобразуется в Белый дом.

«Новая обложка журнала Time: Белый дом/Кремль», — написал представитель NBC Брадд Джаффи.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации готово предоставить американской стороне стенограмму переговоров между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Алексей Громов
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