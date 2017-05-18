Белый дом покраснел: Time поместил на обложку необычный коллаж

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Москва, 18 мая. Редакция известного американского журнала Time поместила на обложку нового номера изображение храма Василия Блаженного, который постепенно преобразуется в Белый дом.

«Новая обложка журнала Time: Белый дом/Кремль», — написал представитель NBC Брадд Джаффи.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство иностранных дел Российской Федерации готово предоставить американской стороне стенограмму переговоров между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.