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Происшествия
Самолет украинской авиакомпании сел на незастывший бетон в аэропорту Запорожья

Самолет украинской авиакомпании сел на незастывший бетон в аэропорту Запорожья

18:07  18 Мая 2017
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Самолет украинской авиакомпании сел на незастывший бетон в аэропорту Запорожья

Запорожье, 18 мая. Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» получил серьезные повреждения после посадки в аэропорту Запорожье, где судно заехало на участок с посадочной полосы с незастывшим бетонным покрытием, передает пресс-служба авиакомпании.

По данным компании, в аэропорту Запорожья с 26 марта по 10 мая осуществлялись ремонтные работы взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос авиакомпания получила подтверждение, что воздушная гавань готова принимать рейсы с 18 мая.

Авиалайнер, выполнявший рейс Киев — Запорожье  успешно приземлился, однако во время руления  самолет заехал в незастывший бетон. В результате инцидента воздушное судно повредило фюзеляж и все стойки шасси.

#киев #украина #самолет #запорожье
Алексей Громов
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