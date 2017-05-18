«Белые каски» в роли пособников палачей: продолжит ли Запад восхвалять террористов

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В соцсетях массово распространяется видео, которое показывает истинную сущность сирийских «активистов». Источник в Twitter представил на суд зрителей видео публичной казни, снятое в городе Джазим в провинции Даръа. Этот населенный пункт уже довольно долгое время находится под контролем вооруженных отрядов сирийской оппозиции, которые распространили на своих территориях жесткую форму шариата.

Внимание! Данное видео содержит сцены насилия и не предназначено для лиц младше 18 лет.

(WARNING: violent) Video posted by Syrian opposition shows White Helmets assisting public execution in Jasim, Daraa—hub of "moderate" rebels pic.twitter.com/K2wlHtDxXD — Ben Norton (@BenjaminNorton) May 18, 2017

Видео с варварским методом правосудия оказалось тем более примечательным, что во время казни в Джазиме присутствовали представители организации «Сирийская гражданская оборона» - более известная как «Белые каски», которые оказывают содействие палачам. На кадрах видно, как после приведения приговора в исполнение активисты в белых касках уносят тело казненного.

Изначально разрекламированные как «независимые спасатели», «Белые каски» в ходе ожесточенных боев в Алеппо являлись исправными поставщиками непроверенной, а зачастую и сфабрикованной информации о якобы «российских авиаударах» по городу. При этом «спасатели» развивали свою деятельность лишь в тех районах Алеппо, которые контролировались боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ), а многие активисты и сами являются членами вооруженных формирований, чему есть многочисленные доказательства. Теперь мир стал заочным свидетелем публичной казни, которой содействуют «Белые каски».

An ISIS White Helmet caught in his double role: propaganda asset and terrorist fighter.

Don't support the #WhiteHelmets pic.twitter.com/wvg1krVnfj — syrianfaust (@SyrianFaust) February 6, 2017

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, действия «Белых касок» являются содействием терроризму в полном объеме – поскольку речь идет о публичной казни гражданских лиц.

«Пропаганда этой организации в данном случае - это медийная поддержка терроризму», - считает Игорь Коротченко.

При этом, «Белым каскам», как отмечает эксперт, активно потворствует Запад: несмотря на вопиющие факты об организации, их структуре и недостоверной информации, проамериканские силы продвигают таких «спасателей» ради своих целей. По примеру войны в Ливии, Запад и активисты «Белых касок» под флагом борьбы с бомбардировками попытаются объявить бесполетные зоны для закрепления на отдельных участках фронта.