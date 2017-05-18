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Общество
Россельхознадзору разрешили внеплановые рейды против африканской чумы свиней

Россельхознадзору разрешили внеплановые рейды против африканской чумы свиней

17:54  18 Мая 2017
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Россельхознадзору разрешили внеплановые рейды против африканской чумы свиней

Москва, 18 мая. Бороться с распространением африканской чумы свиней в России решили с помощью внеплановых рейдов Россельхознадзора. Проверки ведомство сможет проводить без согласования с прокуратурой. 

Поправки о расширении полномочий ветслужбы Минсельхоз должен внести в правительство до 6 июня. Как сообщает газета «Известия», основанием для проведения таких проверок станет возникновение угрозы распространения заразных и особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней. 

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что решение проводить внеплановые проверки без согласования с органами прокуратуры поможет улучшить ситуацию с распространением АЧС, поскольку ведомство сможет выиграть время, не тратя его на длительный процесс согласования, подготовку документов и обоснований, а за это время вирус распространяется с огромной скоростью.

«Кроме того, часто мы вообще получаем отказ в проверке определенного предприятия», — добавила она, напомнив, что в случае возникновения очага АЧС производители вынуждены уничтожить всё поголовье, из-за чего терпят огромные убытки.

Ярослава Замысловатова
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