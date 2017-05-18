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Общество
Стало известно, когда история станет обязательным предметом ЕГЭ

Стало известно, когда история станет обязательным предметом ЕГЭ

18:14  18 Мая 2017
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Стало известно, когда история станет обязательным предметом ЕГЭ

Москва, 18 мая. История станет обязательным предметом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Российские школьники будут сдавать историю на ЕГЭ с 2020 года, поскольку «без знания истории невозможно двигаться дальше», рассказала глава отечественного образовательного министерства Ольга Васильева. О нововведении для учащихся российских школ министр сообщила в ходе лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы», которая прошла в Военной академии Генштаба ВС РФ.

Ирина Селезнева
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