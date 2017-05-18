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Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

Госдума рассмотрит кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

17:47  18 Мая 2017
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Госдума рассмотрит кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

Москва, 18 мая. Международный комитет Госдумы 25 мая намерен рассмотреть кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен 25 мая», — сообщил источник.

Стоит отметить, что Василий Небензи уже занимал высокие должности в российских представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве. В случае утверждения его кандидатуры, дипломату придется работать в непростых из-за конфронтации в Совбезе ООН, где против России выступают США, Великобритания и Франция.

#небензи
Алексей Громов
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