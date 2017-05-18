Госдума рассмотрит кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

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Москва, 18 мая. Международный комитет Госдумы 25 мая намерен рассмотреть кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постоянного представителя России при ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Планируется, что этот вопрос будет рассмотрен 25 мая», — сообщил источник.

Стоит отметить, что Василий Небензи уже занимал высокие должности в российских представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве. В случае утверждения его кандидатуры, дипломату придется работать в непростых из-за конфронтации в Совбезе ООН, где против России выступают США, Великобритания и Франция.