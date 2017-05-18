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Новороссия
ЛНР обвинила Киев в очередном срыве отвода вооружений у Станицы Луганской

ЛНР обвинила Киев в очередном срыве отвода вооружений у Станицы Луганской

21:40  18 Мая 2017
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ЛНР обвинила Киев в очередном срыве отвода вооружений у Станицы Луганской

Луганск, 18 мая. Украинская сторона в очередной раз сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств от линии фронта в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«Сегодня очередная попытка разведения сил и средств на участке Станица Луганская не состоялась по вине украинской стороны», — пояснил Филиппоненко.

По его словам, подразделения Народной милиции ЛНР были полностью готовы к отводу сил и проинформировали об этом украинских силовиков с помощью сигнальной ракеты, однако ВСУ проигнорировали процедуру отвода.

#донбасс #лнр
Алексей Громов
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