В закладки

Скопировать

Алеппо, 18 мая. При нападении боевиков «Исламского государства»* было убито не менее 50 человек.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) предприняли внезапное нападение на позиции правительственных войск около стратегической трассы, связывающей Алеппо и Дамаск. Во время атаки погибли 50 человек, из которых 15 человек оказались мирными гражданами и еще 27 военнослужащими ВС САР.

Ранее сообщалось, что «Исламское государство» обстреляло город Саламия в провинции Хама. Под обстрелами ранения получили два мирных жителя.

* Организация запрещена на территории РФ.