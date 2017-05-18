Собянин согласовал гарантии для участников программы реновации

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Москва, 18 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве».

Ожидается, что принятый Мосгордумой закон, вступит в силу после того, как Госдума примет аналогичный федеральный закон. Законом предусмотрено 12 дополнительных гарантий. Так, участие в реновации возможно только по решению собственников и нанимателей. Под реновацию попадут только те дома, жильцы которых полностью поддержат программу.

Вторая дополнительная гарантия — это отказ от участия в программе реновации в любое время. Третья гарантия — равноценная новая квартира (жилплощадь, в которой количество комнат не меньше, чем в старой квартире). В число дополнительных гарантий также входит то, что новая квартира получается бесплатно и в собственность. Пятая дополнительная гарантия — жильцы получат квартиру в том же районе, исключение составляют Зеленоград и Троицкий, а также Новомосковский административные округа.

Шестая гарантия — это отделка «комфорт-класса», седьмая гарантия — внеочередное улучшение жилищных условий очередников.