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Политика
Глава МИД ФРГ рассказал, как изменилось отношение Украины к России

Глава МИД ФРГ рассказал, как изменилось отношение Украины к России

17:46  18 Мая 2017
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Глава МИД ФРГ рассказал, как изменилось отношение Украины к России

Вашингтон, 18 мая. Киев прекрасно понимает, что без взаимодействия с Россией не сможет решить многие проблемы, заявил сегодня глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

По мнению министра, раньше украинские власти полагали, что сотрудничество с Москвой не находится в центре их внимания, однако сейчас их мнение изменилось.  

«Сейчас у них есть точно такая же позиция, как у ФРГ,  что достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам»,  — убежден он. В этой связи министр особо подчеркнул важность решения конфликта на Украине.  «Нам нужно прекращение огня, реальное прекращение огня и отвод вооружений»,  — добавил Габриэль.

#россия #украина #габриэль #фрг
Ярослава Замысловатова
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