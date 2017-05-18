Глава МИД ФРГ рассказал, как изменилось отношение Украины к России

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 18 мая. Киев прекрасно понимает, что без взаимодействия с Россией не сможет решить многие проблемы, заявил сегодня глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

По мнению министра, раньше украинские власти полагали, что сотрудничество с Москвой не находится в центре их внимания, однако сейчас их мнение изменилось.

«Сейчас у них есть точно такая же позиция, как у ФРГ, что достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам», — убежден он. В этой связи министр особо подчеркнул важность решения конфликта на Украине. «Нам нужно прекращение огня, реальное прекращение огня и отвод вооружений», — добавил Габриэль.