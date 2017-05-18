МИД РФ готов передать США стенограмму переговоров Лаврова и Трампа

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Москва, 18 мая. Россия готова передать Вашингтону стенограмму переговоров Лаврова и Трампа, если США выразят такой интерес. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров Сергея Лаврова с Дональдом Трампом, если американская администрация этого захочет.

«Президент четко заявил, что, если будет такой интерес, то с российской стороны такая возможность существует», — отметила Захарова.

Накануне пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что в Белом доме не знают о существовании стенограммы разговора Дональда Трампа и Сергея Лаврова.