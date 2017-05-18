Хроника «Рашенгейта»: за что Трамп вышиб Коми, и «накопает» ли Мюллер на импичмент

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То, что в США уже называют «Рашенгейтом» (по аналогии со знаменитым «Уотергейтом», стоившим президентского Ричарду Никсону), началось с неожиданного для многих решения Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми, который один из немногих из команды Барака Обамы сохранил свой пост при новой администрации.

За что Трамп уволил Коми: версия официальная

Официальная версия гласит: Коми облажался при расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон. Бывшую главу Госдепа и экс-кандидата на пост президента подозревали в небрежном обращении с секретной информацией, использовании личного электронного ящика для официальной переписки и утаивании части писем.

Расследование то возбуждалось, то прекращалось, но многие считали, что именно принципиальность Коми, который перед самыми выборами потребовал возобновления следствия в результате стоили Клинтон президентского кресла.

Возможно, это повлияло на решение Трампа оставить главу ФБР на его посту, считают аналитики. Однако уже 9 мая Трамп уволил Коми, обвинив главу ФБР в серьезных ошибках, допущенных как раз при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

За что Трамп уволил Коми: версия неофициальная

На самом деле, считают некоторые аналитики, Коми поплатился не за Клинтон, а якобы за то, что он копал под самого Трампа, расследуя связи его команды с Россией. Также есть подозрения, что длинные уши ведомства Коми могли быть причастны к прослушкам и утечкам информации из Белого дома в, мягко говоря, не слишком дружественные Трампу СМИ. По неофициальным данным, Трамп якобы требовал от ФБР доказательств, что его телефоны прослушивались по личному распоряжению Обамы. Возможно, отказ ФБР вести подобное расследование в результате стоил Коми места.

«Рашенгейт» Трампа

Расследование в отношении Трампа и его команды началось еще во время предвыборной кампании. Уже тогда ФБР негласно занималось появившимися в СМИ недоказанными слухами о влиянии РФ на выборы в США и о неких мифических российских хакерах, якобы «атаковавших» штаб Демократической партии.

Скандалы вокруг Трампа не утихали и после его избрания, достигнув пика после того, как президента США обвинили в разглашении секретной информации во время его беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Дошло до того, что конгрессмен-демократ из Техаса Эл Грин призвал конгресс инициировать процедуру импичмента президента США, обвинив Дональда Трампа в «воспрепятствовании правосудию». Без сомнения в борьбе за импичмент Трампа демократы сделают серьезнейшую ставку на уволенного главу ФБР Джеймса Коми, пишет газета «Известия».

Эту точку зрения разделяет доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Все-таки, Коми сняли за непрофессионализм, — отметил Александр Домрин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В частности, давайте вспомним бостонский теракт, который был осуществлен в 2013 году братьями Царнаевыми во время Бостонского марафона. ФБР тогда проспало этот теракт, несмотря на то, что была информация из России, что нужно быть поосторожнее со всеми этими якобы борцами за свободу — беженцами из Чечни. И сейчас Джеймсу Коми это, конечно, припомнили».

Кроме того, карьеру Коми погубили неоправданные амбиции, считает профессор-американист.

«Все-таки директор ФБР — это функция, это винтовка в руках стрелка. А Коми сам захотел стать этим стрелком, он сам захотел делать политику, — отметил собеседник ФАН. — То он влезает в расследование против Клинтон, то он его прекращает, то он зачем-то влезает в расследование против Трампа… Все это не его функция — его функция выполнять указания, полученные от руководства, а не вести свою игру. Так что Коми в первую очередь показал свою вопиющую профнепригодность, за что и поплатился местом».

Но даже после увольнения бывший глава ФБР очень опасен для Трампа, уверен эксперт.

«Сейчас демократы его, конечно, будут использовать против Трампа, как говорится, в хвост и в гриву. Коми достаточно молодой по американским меркам и слишком амбициозный, также не забываете, что его рост больше двух метров, а это одна из черт многих высоких мужчин, которые пытаются постоянно доказывать свою амбициозность. Напомню, вчера конгрессмен от штата Техас уже начал говорить о необходимости начала процедуры импичмента, и это не просто разговор на уровне журналистов или юристов из Гарварда — это разговор на уровне конгрессмена. Причем речь идет о самой серьезной статье — «противодействие правосудию». Подобное обвинение было одним из основных аргументов против Никсона, который вынужден был сам уйти в отставку, не дожидаясь, когда его туда отправят путем импичмента. Сейчас Коми меньше всего заинтересован в том, чтобы стать почетным пенсионером, и естественно он будет использован противниками Трампа в полной мере», — предупредил Александр Домрин.

Смотрите, кто пришел

Как известно, свято место пусто не бывает. Для расследования якобы имевших место связей Трампа с Россией уже назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который волне может испытывать в отношении Джеймса Коми корпоративную солидарность — Мюллер 12 лет сам возглавлял ФБР.

Впрочем, считает Александр Домрин, назначение Мюллера спецпрокурором в интересах самого Трампа. По мнению эксперта, если расследование будет вестись беспристрастно, а в честности и профессионализме Мюллера сомневаться нет оснований, оно только подтвердит полную невиновность Трампа.