В закладки

Скопировать

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Trump Administration Quietly Began Funding Radical Islamic Terrorists in Syria Last Month («Администрация Трампа с прошлого месяца тайно поддерживает исламских террористов в Сирии»), опубликованной информационно-аналитическим порталом Media ITE.

Пока все заняты разговорами о разведке США, мало кем замеченная история месячной давности вызывает серьезные подозрения в том, что Дональд Трамп оснащает «гаубицу», нацеленную на американские же институты.

Согласно данным, недавно раскрытым специалистом по Ближнему Востоку Джошуа Лэндис (впервые они стали известны благодаря каналу Al-Jazeera), программа ЦРУ по обучению и оснащению так называемых «умеренных» сирийских повстанцев была перезапущена в начале апреля после того, как прекратила свою работу в феврале этого года.

По сути, это означает, что США вновь оказывают непосредственную поддержку радикальному исламскому терроризму. Безусловно, сейчас притворство со стороны президента стало обычным делом, однако эта тема все же заслуживает особого освещения.

Будучи еще кандидатом, Трамп некогда спровоцировал настоящий скандал, обвинив Барака Обаму и Хиллари Клинтон в спонсировании «Исламского государства»* (ИГИЛ*, ИГ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Обвинения Трампа звучали как привычная для него бессмыслица, однако на деле это не было ни бредом, ни эпатажем, и обвинение, разумеется, имело под собой основы.

Администрация президента Обамы позволила «Исламскому государству» набрать силы в рамках политики по дестабилизации сирийского правительства. В этом признался экс-госсекретарь США Джон Керри в аудиоматериале, опубликованном WikiLeaks.

Политика Обамы в Сирии, которая была не просто вопиющей ошибкой, а сознательным решением, изложена в документе разведывательного управления министерства обороны США в 2012 году, обнаруженном консервативной организацией Judicial Watch и позже подтвержденном тогдашним директором Разведывательного управления министерства обороны Майклом Флинном.

Данный документ подробно освещал тот факт, что сирийская оппозиция по большей части состояла из исламистов, включая членов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и ее сирийских подразделений, которые, в конечном счете, привели к образованию ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ). Этим преимущественно исламистским силам оказывали поддержку не только США, но и их арабские и турецкие союзники.

Как заявил вице-президент США Джо Байден в 2015 году в Гарварде, «спонсированными организациями были «Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также экстремисты, прибывающие из других частей мира, [потому что Саудовская Аравия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты] были полны решимости свергнуть Асада и, по сути, развязать опосредованную войну между суннитами и шиитами».

Конечно, не стоит слепо верить внезапным откровениям бывших чиновников администрации Обамы, таких как Флинн, Керри и Байден.

Согласно данным The National Interest, агрессивный исламский фундаментализм повстанцев в Сирии неправильно понимается или недооценивается вовсе не из-за тумана войны. Напротив, поведение мятежников и их идеология намеренно затемняется СМИ, такими как The Washington Post.

Эд Хусейн вместе с Советом по международным отношениям несколько осторожнее отметил, что «сирийские повстанцы были бы намного слабее без членов «Аль-Каиды» в своих рядах».

Эти «умеренные повстанцы», о которых так часто пишут, никогда не существовали. И, конечно же, их не существует и сейчас, как бы ни старались смягчить их образ, чтобы избежать официального отнесения к террористам.

Член Палаты представителей США Тулси Габбард, демократ, ветеран войны в Ираке и суровый критик внешней политики как Обамы, так и Трампа, недавно посетила Сирию, чтобы разобраться в ситуации. Осветив куда больше подробностей, чем большинство журналистов, пишущих о Сирии, Габбард обнаружила то, что серьезные исследователи знали уже давно: большинство сирийцев вовсе не считает повстанцев «умеренными» и уж тем более «справедливыми». Для подавляющего большинства сирийцев те, кого именовали «умеренной оппозицией», безоговорочно являются террористами. И те немногие, кто еще поддерживает оппозицию, не вызывают ничего, кроме сожаления.

Жизнеутверждающие истории о том, что жестокие повстанцы-головорезы из Эр-Рияда окружены отважными «умеренными оппозиционерами», сражающимися за свободную Сирию, всегда были несколько шокирующими. Но с тех пор, как одурманенные каптагоном доблестные бородатые воины из «Ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» стали единственными джихадистами, у которых достаточно сил, чтобы удерживать большие территории, их жестокость пришлась как нельзя кстати.

К чести Трампа, стоит сказать, что некогда ему хватало ума, чтобы игнорировать инициативы по политике вмешательства, независимо от того, исходили они от левых гуманистов или правых неоконсерваторов.

К сожалению, став президентом, Трамп начал принимать внешнеполитические решения лишь на основании рыданий своей дочери и реакции либералов с кабельных телеканалов на совершенные им массовые убийства людей.

И какой бы бессмысленной ни казалась в прошлом надежда на то, что Трамп продолжит придерживаться политики «невмешательства», его подход к войне и миру должен был быть другим.

В свое время Трамп яростно критиковал Обаму за его сирийскую политику во время пребывания последнего на посту президента. Трамп, которому впоследствии было суждено самому стать президентом, заявлял, что Сирия не является проблемой Америки. Он отдельно раскритиковал Барака Обаму за поддержку радикальных сирийских повстанцев.

Пожалуй, еще более лихо Трамп завоевал себе политическую репутацию, сыграв на отказе Обамы произнести три слова: «радикальный исламский терроризм». Администрация Обамы отклонила фразу из соображений банальной политкорректности, и команда Трампа резко поднялась на этом, безостановочно высмеивая Обаму за отказ произнести данные слова.

И вот мы снова здесь. Правительство США вновь вернулось к политике циничной поддержки террористов в войне против государственных врагов. И три слова превратились в шесть: Дональд Трамп поддерживает радикальный исламский терроризм.

* Организация запрещена на территории РФ.