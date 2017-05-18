Идлиб может принять боевиков из южного пригорода Дамаска

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Дамаск, 18 мая. Сирийские власти могут без сопротивления освободить от боевиков еще один пригород столицы САР.

После капитуляции боевиков в пригороде Дамаска Аль-Кабун сирийское правительство продолжило практику переговоров с боевиками. Делегация прибыла в южный район Аль-Кадам для того, чтобы обсудить с мятежниками последующую эвакуацию боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб.

Ранее сообщалось, что квартал Аль-Кабун был полностью освобожден от боевиков и сейчас возвращается к мирной жизни.

Агентство Дни.ру опубликовало видеозапись теракта, совершенного боевиками против беженцев из сирийских городов Фуа и Кефрайя.