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Новости Сирии
Идлиб может принять боевиков из южного пригорода Дамаска

Идлиб может принять боевиков из южного пригорода Дамаска

17:35  18 Мая 2017
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Идлиб может принять боевиков из южного пригорода Дамаска

Дамаск, 18 мая. Сирийские власти могут без сопротивления освободить от боевиков еще один пригород столицы САР.

После капитуляции боевиков в пригороде Дамаска Аль-Кабун сирийское правительство продолжило практику переговоров с боевиками. Делегация прибыла в южный район Аль-Кадам для того, чтобы обсудить с мятежниками последующую эвакуацию боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб.

Идлиб может принять боевиков из южного пригорода Дамаска

Ранее сообщалось, что квартал Аль-Кабун был полностью освобожден от боевиков и сейчас возвращается к мирной жизни.

Агентство Дни.ру опубликовало видеозапись теракта, совершенного боевиками против беженцев из сирийских городов Фуа и Кефрайя.

Алексей Громов
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