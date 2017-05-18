В Сети появились первые фотографии iPhone 8

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Нью-Йорк, 18 мая. В Сети появились новые макеты iPhone 8 — снимки опубликовали на портале BGR.

Существует мнение, что макет создавался по утвержденным американской компании чертежам, по которым будут производить iPhone 8. Именно так в будущем будет выглядеть новый смартфон Apple, считают эксперты.

An exclusive first look at the iPhone 8’s final design irl https://t.co/LuW55gYeAx pic.twitter.com/arE5lfkD9y — Zach Epstein (@zacharye) May 17, 2017

На изображениях у гаджета стеклянная задняя крышка, вертикальная двойная камера. Новый iPhone оставили без 3,5-милиметрового разъема, который имелся у его предшественника. На макете также не наблюдается кнопки Home со сканером Touch ID. Не исключено, что разработчики встроят сканер отпечатков в экран.

Ожидается, что новый iPhone 8 будет представлен осенью 2017 года на традиционной презентации продуктов Apple. По неподтвержденным данным, модный гаджет может получить 5,8-дюймовый OLED-дисплей.