Киев отказался считать символику «Галичины» нацистской
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Киев, 18 мая. Украинская сторона не стала признавать нацистской символику 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС «Галичина». Об этом заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
Он указал на то, что символика дивизии не подпадает под действие закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».
«В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» отсутствует», — цитирует слова Вятровича издание «Страна».
Напомним, ранее стало известно о том, что киевские полицейские заставили съесть кепку украинского националиста.
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