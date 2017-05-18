Киев отказался считать символику «Галичины» нацистской

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Киев, 18 мая. Украинская сторона не стала признавать нацистской символику 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС «Галичина». Об этом заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Он указал на то, что символика дивизии не подпадает под действие закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

«В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» отсутствует», — цитирует слова Вятровича издание «Страна».

Напомним, ранее стало известно о том, что киевские полицейские заставили съесть кепку украинского националиста.