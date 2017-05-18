Патрушев рассказал о попытках Запада реализовать «цветную революцию» в России

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Москва, 18 мая. Попытки осуществления в России «цветных революций» бесперспективны, поскольку ситуация контролируется властями, однако западные политтехнологи не отказались от своих планов, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Российские правоохранительные органы и спецслужбы накопили значительный опыт оперативного реагирования и пресечения любых провокаций и незаконных действий, поэтому попытки реализации в стране «цветных революций» перспектив не имеют. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В то же время он добавил, что именно «цветные революции» являются традиционным инструментом западных политических технологов, которые спекулируют на демократических ценностях, одновременно нацелившись на разрушение государства.

«При этом они не стесняются в выборе методов нагнетания протестных настроений — от спекуляции на временных трудностях социально-экономического характера до откровенной лжи», — сказал спикер. По словам Патрушева, Запад использует Интернет для наращивания пропагандистской деятельности, а также финансирует называемые «независимые» русскоязычные СМИ.