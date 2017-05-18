Попавшая под следствие глава Чебоксар продолжает работать

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Чебоксары, 18 мая. Глава столицы Чувашии Ирина Клементьева продолжает работать, несмотря на расследование СК РФ. Как стало известно ФАН, сегодня она проводит выездные встречи. Ранее стало известно, что Клементьева стала фигуранткой сразу двух уголовных дел о превышении полномочий.

Дела были возбуждены на основании материалов ФСБ РФ, уточнили в СУ СК РФ по Чувашии. По версии следствия, в 2013 году она занимала пост гендиректора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» со стопроцентной долей участия в уставном капитале города Чебоксары, неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом. Так, она от имени страховой компании передала коммерческой фирме своего мужа в аренду на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 кв. метров по явно заниженному размеру арендной платы. Кроме того, как установили следователи, от имени возглавляемой организации Клементьева продала матери главного бухгалтера «Чувашия-Мед» участок земли площадью свыше 1,7 тыс. кв. м также по явно заниженной стоимости.

При этом она скрыла от совета директоров свой личный интерес и не посчитала нужным спросить одобрения со стороны общего собрания акционеров.

В результате «Чувашия-Мед» потеряла свыше 5 млн руб, а бюджет города недополучил доходы в бюджет по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли компании.

В ведомстве уточнили, что сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

