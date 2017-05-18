Вступившего в ИГ в Сирии жителя Карачаево-Черкесии объявили в международный розыск

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Пятигорск, 18 мая. Житель Карачаево-Черкесии, примкнувший к боевикам «Исламского государства»* (ИГ*) в Сирийской республике, объявлен в международный розыск. По информации следственного управления СК по республике, Мухаммат Чотчаев проходил обучение в учебном лагере боевиков «Джараблюс» около населенного пункта Газиантеп в Сирии.

Как говорится в сообщении, по окончании обучения боевик начал участвовать в террористической деятельности «Джараблюса» в САР. Лагерь боевиков относится к структурному подразделению, которое входит в террористическую группировку ИГ. Против Чотчаева также заведено дело по статье об участии в террористической организации.

Напомним, 15 апреля суд в Санкт-Петербурге арестовал девятого фигуранта дела о вербовке в России в ряды террористов ИГ и «Джебхат ан-Нусра»

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.