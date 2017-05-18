Конкурентная борьба по-европейски: зачем Польша требует оштрафовать «Газпром»

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Концерн PGNiG предлагает Еврокомиссии обязать «Газпром» снизить доли в газопроводах OPAL и «Ямал — Европа», а также в подземном газовом хранилище «Катарина». Кроме того, компания требует оштрафовать «Газпром» за нарушение европейского антимонопольного законодательства.

«Еврокомиссия должна финансово наказать «Газпром» и создать конкурентные условия на рынке газа. Нарушения «Газпрома» носят долгосрочный и серьезный характер. Они довели до серьезных нарушений на рынке газа в Центральной Европе. Это касается как конкуренции на рынке газа, так и финансовых потерь потребителей», — заявил глава компании Петр Возняк.

PGNiG — одна из крупнейших государственная компаний Польши. Концерн занимается добычей, продажей и хранением газа и сырой нефти.

Газопровод OPAL является одним из ответвлений газопровода «Северный поток», через который осуществляется поставка российского газа в Европу. Его мощность составляет 36 миллиардов кубометров газа в год, а оператором является компания Opal Gastransport GmbH & Co. KG. В ней «Газпром» владеет 49,98%, Wintershall — 50,02%.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Оператором 684 километров трубы, которые проходят по польской земле, является компания EuRoPol Gaz. Что интересно, PGNiG и «Газпром» владеют в ней одинаковой долей акций. Каждой компании принадлежит 48%.

Эксперт по энергетике, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает требование польского нефтегазового концерна лишь одним из элементов конкурентной борьбы на европейском рынке. В любом случае, пока шанс того, что Еврокомиссия действительно примет требование польской стороны к рассмотрению, не особо велик.

«Инициировать разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства может только сама Еврокомиссия. Мнение польской госкомпании — или даже польского антимонопольного регулятора — здесь не так важно. Обращение есть. Прислушаются к нему, не прислушаются — вопрос к Еврокомиссии. Все зависит от убедительности доводов. Пока все, что поступало со стороны Польши, не особо коррелирует с собственной позицией Еврокомиссии. Несмотря ни на что, Еврокомиссия сейчас настроена по отношению к «Газпрому» гораздо менее жестко, чем польские компании», — заявил Пикин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Теоретически Еврокомиссия все же может инициировать расследование, но это маловероятно. Все же ранее вопрос о нарушении антимонопольного права «Газпромом» конкретно в связи с тем, что он владеет акциями определенных компаний, действующих на территории Европы, не подымался. «Вряд ли в обращении польской стороны есть какая-то объективная составляющая. Как я уже сказал, это элемент конкурентной борьбы», — продолжает экономический эксперт.

«PGNiG и «Газпром» вместе владеют частью той трубы, которая идет из Ямала и проходит по территории Польши. При этом это только одна составная часть газопровода, который проходит также и через Белоруссию и через Германию. В том, что «Газпром» хочет сохранить за собой определенное право владения и за той частью структуры, которая проходит по польской земле, я лично ничего плохого не вижу», — суммирует свою точку зрения Сергей Пикин.

Скорее всего, заявляя о себе на уровне общеевропейского регулятора, концерн PGNiG просто хотел утвердить свой имидж серьезного игрока на рынке. «Опираясь на это, поляки, должно быть, хотят затем выторговать у «Газпрома» какие-то преференции по части газовых поставок: скидки или что-то еще», — поясняет эксперт.

Кроме того, эти требования можно рассматривать как часть продолжающейся борьбы, развернувшейся вокруг российского проекта «Северный поток-2».

«Ситуация вокруг этого проекта сейчас становится все более и более интересной. После того как польский регулятор заблокировал участие в консорциуме европейских компаний, «Газпром» пошел на отдельное проектное финансирование. Потом Еврокомиссия обратилась к отдельным странам с предложением изменить их законодательство, чтобы хоть таким образом заблокировать это строительство. Юридических аргументов у противников «Северного потока-2» сейчас мало, потому они готовы прибегать к любым маневрам», — подводит итог Пикин.