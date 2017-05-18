Ученые обнаружили место столкновения двух вселенных

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Нью-Йорк, 18 мая. Международная группа ученых обнаружила в созвездии Эридана реликтовое холодное пятно, природа которого долгое время оставалась неизвестной.

Группа экспертов из Великобритании, Чили, США и Испании провела совместное исследование, в результате которого выяснилось, что реликтовое холодное пятно на самом деле представляет собой столкновение двух Вселенных.

По словам профессора Тома Шаркса, одного из авторов исследования, пятно могло появиться уже после космического столкновения. Ранее считалось, что реликтовое пятно на самом деле является супервойдом (участком в космосе, который абсолютно пуст).

В будущем астрономы продолжат изучать необычное образование в созвездии Эридана, чтобы глубже изучить его истинную природу.