Ученые назвали обладателя самых смертоносных челюстей на земле

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 18 мая. Американские ученые пришли к выводу, что обладателем самых мощных челюстей в мире был тираннозавр рекс. При укусе этот динозавр создавал рекордное давление, сравнимое с весом трех легковых автомобилей.

Благодаря наличию таких челюстей Ти-рекс перемалывал кости травоядных динозавров, к чему нынешние рептилии уже не способны. Как сообщает «Свободная пресса», ящер получал из тканей своих жертв полезные для организма минеральные соли и костный мозг.

Добавим, ранее западные ученые сделали удивительное открытие об эрогенных зонах тираннозавров. После тщательного анализа их останков специалисты пришли к выводу, что у древних ящеров были чувствительные морды, которыми они терлись друг о друга во время любовных игр.