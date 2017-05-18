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Общество
Ученые назвали обладателя самых смертоносных челюстей на земле

Ученые назвали обладателя самых смертоносных челюстей на земле

17:09  18 Мая 2017
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Ученые назвали обладателя самых смертоносных челюстей на земле

Вашингтон, 18 мая. Американские ученые пришли к выводу, что обладателем самых мощных челюстей в мире был тираннозавр рекс. При укусе этот динозавр создавал рекордное давление, сравнимое с весом трех легковых автомобилей.

Благодаря наличию таких челюстей Ти-рекс перемалывал кости травоядных динозавров, к чему нынешние рептилии уже не способны. Как сообщает «Свободная пресса», ящер получал из тканей своих жертв полезные для организма минеральные соли и костный мозг.

Ученые назвали обладателя самых смертоносных челюстей на земле

Добавим, ранее западные ученые сделали удивительное открытие об эрогенных зонах тираннозавров. После тщательного анализа их останков специалисты пришли к выводу, что у древних ящеров были чувствительные морды, которыми они терлись друг о друга во время любовных игр. 

Алексей Громов
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