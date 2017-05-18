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Весь мир
Представители де Мистуры впервые обсудили проект конституции Сирии с ВКП

Представители де Мистуры впервые обсудили проект конституции Сирии с ВКП

17:15  18 Мая 2017
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Представители де Мистуры впервые обсудили проект конституции Сирии с ВКП

Женева, 18 мая. Представители спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры провели встречу с экспертами Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.

В информационном сообщении офиса спецпосланника ООН отмечается, что на встрече был учтен прежний опыт диалогов и оставлены в стороне дискуссии. Также представители де Мистуры сообщили, что подобная встреча была проведена с экспертами от делегации сирийского правительства.

Представители де Мистуры впервые обсудили проект конституции Сирии с ВКП

Переговоры являются начальной стадией процесса встреч экспертов по правовым и конституциональным вопросам, которые касаются межсирийских переговоров.

Ранее агентство URA.ru сообщило о принятии меморандума по созданию зон деэскалации в Сирии.

#стаффан де мистура
Алексей Громов
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