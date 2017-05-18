Сирия: МИД РФ отреагировал на планы США вооружать курдов

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Москва, 18 мая. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы властей США снабжать оружием курдов в Сирии, напомнив Вашингтону о главном непреложном правиле поставок вооружения в Сирию от третьих государств.

«Все поставки оружия должны осуществляться законному правительству страны. Именно так поступает Москва в рамках своих отношений со странами Ближнего Востока, этого региона. Поэтому исходить надо из этого непреложного правила», — подчеркнула дипломат.

Как сообщалось ранее, президента США Дональд Трамп не остановили возражения Анкары и он утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористами «Исламского государства» (ИГ*, запрещена в России). 12 мая источник в Сирийских демократических силах сообщил, что отряды Демократических сил Сирии (SDF), в состав которых входят и курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ), вечером 11 мая американское оружие и бронетехнику.

* Организация запрещена на территории РФ.