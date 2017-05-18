«Сьюзи, это ложь»: Захарова опровергла запросы РФ о контактах Лаврова с Обамой

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Москва, 18 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью сообщения западных СМИ о том, что Россия добивалась аудиенции для главы дипведомства Сергея Лаврова у экс-президента США Барака Обамы.

Журналист издания Politico Сьюзан Глассер, сославшись на «неких анонимных высокопоставленных бюрократов прежней администрации» утверждает, что якобы с 2013 года российская сторона «буквально умоляла» организовать аудиенцию для главы МИД РФ Сергея Лаврова у бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, при этом обратившись к западной журналистке. «Сьюзи, это ложь», — сказала российский дипломат.