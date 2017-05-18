Лавров советской шуткой ответил на слухи о «секретах» Трампа

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Москва, 18 мая. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал публикации о секретном сообщении, которое президент США Дональд Трамп якобы передал ему во время встречи в Белом доме.

В ходе пресс-конференции с кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом Лавров заявил, что деятельность американских журналистов напоминает ему популярную в Советском союзе шутку о прессе.

«Тогда в Советском Союзе шутили, что есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды», — отметил министр.

Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова прошла 10 мая. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент США якобы передал секретную разведывательную информацию во время переговоров с российским министром.