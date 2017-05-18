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Экономика
ЦБ РФ считает перспективным внедрение страховых услуг по правилам исламского банкинга

ЦБ РФ считает перспективным внедрение страховых услуг по правилам исламского банкинга

17:10  18 Мая 2017
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Банк России оценивает перспективы внедрения страховых услуг по правилам исламского банкинга

Казань, 18 мая. Специалисты Центрального банка Российской Федерации изучают вопрос оказания страховых услуг по правилам исламского банкинга. Такими данными в четверг поделился советник президента Банка России Алексей Симановский.

«Эта тема носит перспективный характер», — подчеркнул он в своем выступлении на саммите KazanSummit 2017.

Напомним, ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин указал на то, что принцип исламского банкинга может стать основой для создания в стране банков для бедных.

Алексей Громов
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