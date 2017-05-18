ЦБ РФ считает перспективным внедрение страховых услуг по правилам исламского банкинга

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Казань, 18 мая. Специалисты Центрального банка Российской Федерации изучают вопрос оказания страховых услуг по правилам исламского банкинга. Такими данными в четверг поделился советник президента Банка России Алексей Симановский.

«Эта тема носит перспективный характер», — подчеркнул он в своем выступлении на саммите KazanSummit 2017.

Напомним, ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин указал на то, что принцип исламского банкинга может стать основой для создания в стране банков для бедных.