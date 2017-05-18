«Роснефть» хочет вернуть активы «Башнефти»

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Москва, 18 мая. «Роснефть» работает над возвращением ряда активов «Башнефти». Об этом сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин.

По его словам, «Роснефть» намерена снизить затраты в уже приобретенном активе. Ранее был возвращен сервисный актив «Таргин», выведенный из «Башнефти» предыдущими собственниками.

«Вернули на льготных условиях. Работаем над возвращением еще ряда активов», — заявил Сечин.

Ранее арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей.