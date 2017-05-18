Под прицелом джихадистов: как «Аль-Каида» формирует новую группировку в Сирии

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Некоторое время назад As-Sahab Media, главное СМИ «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), выпустило шестиминутное аудиосообщение якобы от Аймана Аль-Завахири, который является лидером группировки. Сообщение было озаглавлено: «Шам не будет подчиняться никому, кроме аллаха». Это была шестая часть серии «кратких сообщений к победной нации». Из них мы узнали, что организация внимательно следит за Сирией и не безразлична к ее сражениям. Более того, группировка планирует реализовать там новые проекты.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Is Al-Qaeda forming a new group in Syria?» («Аль-Каида» формирует новую группировку в Сирии?), опубликованную на информационном портале Middle East Monitor.

В аудиосообщении Аль-Завахири начинает свою речь со слов о том, что раны и боль народа Леванта — это раны и боль всей уммы (нации). Некоторые его фразы говорят о вероятности возвращения группировки в Сирию в новом формате.

Абу Мохаммад Аль-Джулани, который был лидером «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), официального ответвления «Аль-Каиды» в Сирии, заявил о прекращении связей с «Аль-Каидой» и формировании «Джабхат Фатх аль-Шама» (запрещена в РФ) в июле 2016 года в попытке защитить себя от авиаударов возглавляемой США международной коалиции. Группа отрицает связи с любой внешней организацией.

Движение Аль-Джулани — это не просто смена имени; группа рассмотрела динамику боев в Сирии и приняла свое решение. Несмотря на это, возглавляемая США международная коалиция считает это простой сменой имени и относится к группе так же, как и к «Аль-Каиде».

Через некоторое время после формирования «Джабхат Фатх аль-Шам» официальный Дамаск с помощью ВКС РФ и поддерживаемых Ираном солдат взял удерживаемый «умеренной» оппозицией город Алеппо. Одна из основных причин этого — отсутствие единства между оппозиционными группами на поле боя. Группировка «Джабхат Фатх аль-Шам» была в курсе ситуации и заявила, что умеренные группы продали революцию врагам в ходе переговоров.

Столкновения между двумя сторонами привели к созданию головной организации. Группа «Джабхат Фатх аль-Шам» самоликвидировалась и слилась с несколькими другими группами, образовав «Хайят Тахрир аль-Шам» в результате ожесточенных столкновений в начале 2017 года. Некоторые другие группы, которые боролись против «Джабхат Фатх аль-Шам», примкнули к «Ахрар Аш-Шам», чтобы защитить себя. Таким образом, расколотое поле боя стало немного более организованным.

Лидеры «Тахрир аль-Шам» в Сирии назвали это «национальным проектом», заявив, что сфера деятельности группы ограничена Сирией. Эту ситуацию расценили как «сириизацию» группы, несмотря на то, что ее лидеры также обсуждают войны суннитов в Леванте. Группа извлекла выгоду из этой ситуации. Она обрела силу и после объединения провела кровопролитные атаки в Сирии. Между тем расстояние между «Аль-Каидой» и этой группой увеличилось после смерти Абу Аль-Хайр Аль-Масри, который считался вторым человеком в «Аль-Каиде», потому что он общался с лидерами бывших ответвлений «Аль-Каиды» в Сирии.

После его смерти, «Хайят Тахрир аль-Шам» стала более националистической организацией, ориентированной на захват таких территорий, как Идлиб в Сирии. Однако в своем послании Аль-Завахири говорил о другой стратегии и цели для «Хайят Тахрир аль-Шам». Он сказал, что война в Сирии не должна ограничиваться национальной войной. Это, добавил он, будет только на пользу врагам.

Это можно рассматривать как косвенную критику «Хайят Тахрир аль-Шама». Кроме того, Аль-Завахири подчеркнул необходимость новой длительной войны против врагов уммы, «крестоносцев» и их шиитских собратьев.

Он также предложил боевикам в Сирии ввести «партизанские военные методы» вместо того, чтобы удерживать территории в попытке деморализовать и ослабить сирийское правительство и его сторонников. По-видимому, сейчас нарушена связь между «Аль-Каидой» и «Хайят Тахрир аль-Шам». Группы работают самостоятельно и часто в противоположных направлениях. Это позволяет «Аль-Каиде» вернуться в Сирию с новой группой и форматом. При этом она не столкнется с трудностями в поиске бойцов, желающих вступить в ее ряды. С готовой армией группа может воспользоваться атмосферой хаоса в Сирии и совершить кровавые нападения на территории страны.