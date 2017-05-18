Песков рассказал, как Путин будет болеть за наших в матче с Чехией

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Сочи, 18 мая. Президент России Владимир Путин не сможет посмотреть в прямом эфире четвертьфинальный матч ЧМ по хоккею между сборными России и Чехии из-за напряженного графика. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, встреча в Париже сборных России и Чехии начнется в 17.15. В это время, как пояснил Песков, президент еще будет на совещании с военными, а после этого у главы государства запланировано другое мероприятие, оно начнется в 18.00.

«Поэтому вряд ли у него получится посмотреть хоккей, он работает. Но, естественно, будем рассказывать ему — какой счет, что происходит», — заверил представитель Кремля.