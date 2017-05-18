Баженов о чемпионстве «Спартака»: Все скептики смотрели футбол с луны

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Москва, 18 мая. Экс-игрок ​«Спартака» и сборной России Никита Баженов поделился радостью от долгожданного чемпионства красно-белых и усомнился в компетентности тех, кто считает титул московского клуба незаслуженным.

Футболист «Долгопрудного» заявил, что поздравил всех игроков «Спартака», которых он знает, и болеющих за команду друзей с золотом чемпионата России. «Никогда не скрывал, что болею за «Спартак». Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное», — приводит его слова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Баженов также прокомментировал заявления ряда экспертов о том, что «Спартак» завоевал золотые медали благодаря наличию серьезных проблем у «Зенита» и ЦСКА. По мнению нападающего, даже на фоне проблем у ближайших конкурентов красно-белые побеждали абсолютно заслуженно и досрочно оформили чемпионство за три тура до окончания сезона.