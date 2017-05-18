Иракский солдат остановил «шахид-мобиль» и спас товарищей, опубликовано видео

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Мосул, 18 мая. Иракские военные опубликовали в Сети видео с кадрами атаки смертника «Исламского государства»*.

Большая часть улиц в западном Мосуле, часть которого все еще контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), заполнена разбитыми машинами и баррикадами. Это затрудняет продвижение бронетехники ВС Ирака, для разбора завалов используются бульдозеры.

Смертник на «шахид-мобиле» попытался атаковать отряд военнослужащих, но его вовремя заметил боец на бульдозере. Он прижал машину ковшом к стене и заблокировал ее движение. Смертник активировал взрывное устройство. Боец был контужен и получил несколько легких ранений. Своими действиями он спас сослуживцев от неминуемой гибели.

* Организация запрещена на территории РФ.