Песков проверит, получал ли Кремль письмо от сына Сущенко

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Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не знает, получал ли глава государства Владимир Путин письмо от сына украинского журналиста Романа Сущенко.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов России задержали Сущенко по подозрению в шпионаже.

«Не слышал просто об этом ни разу. Я проверю и узнаю, было ли такое обращение», — отметил пресс-секретарь во время общения с журналистами.

Ранее стало известно о том, что Московский городской суд оставил украинца Романа Сущенко под арестом.