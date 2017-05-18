Антонов рассказал об общих целях России и США

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Москва, 18 мая. Заместитель главы МИД РФ Анатолий Антонов заявил об общей борьбе России и США за укрепление международного режима нераспространения.

По его мнению, многие стратегические цели и задачи двух государств совпадают. Так, он указал на то, что Россия, и США выступают за укрепление международного режима нераспространения,

«Мы вместе боремся за то, чтобы сохранился договор о нераспространении ядерного оружия и другие механизмы: Конвенция о запрещении химического, биологического оружия», — сказал он по итогам заседания международного комитета Госдумы.

