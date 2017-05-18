Комитет Госдумы утвердил кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции

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Москва, 18 мая. Комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Алексея Ерхова на пост посла в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

Стоит отметить, что согласно Конституции Российской Федерации, президент назначает и отзывает послов по итогам консультаций с соответствующими комитетами Госдумы или комиссиями палат Федерального Собрания.

«Была рассмотрена по представлению МИД РФ кандидатура главы ДСКЦ МИД РФ Ерхова на пост посла России в Турции. Комитет согласился с его назначением», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии выставки.