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Политика
Комитет Госдумы утвердил кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции

Комитет Госдумы утвердил кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции

16:39  18 Мая 2017
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Комитет Госдумы утвердил кандидатуру Ерхова на пост посла России в Турции

Москва, 18 мая. Комитет Госдумы по международным делам поддержал назначение главы департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Алексея Ерхова на пост посла в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете.

Стоит отметить, что согласно Конституции Российской Федерации, президент назначает и отзывает послов по итогам консультаций с соответствующими комитетами Госдумы или комиссиями палат Федерального Собрания.

«Была рассмотрена по представлению МИД РФ кандидатура главы ДСКЦ МИД РФ Ерхова на пост посла России в Турции. Комитет согласился с его назначением», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии выставки.

#ерхов
Алексей Громов
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