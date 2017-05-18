Песков отреагировал на сообщения СМИ о предвыборных контактах Трампа с РФ

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Сочи, 18 мая. Президент РФ Владимир Путин уже дал исчерпывающий комментарий относительно контактов российских чиновников с президентом США Дональдом Трампом, которые якобы имели место. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, добавить к этому нечего.

«Хочу вам напомнить оценку, которую дал президент происходящему сейчас в США в контексте этого сюжета, могу даже ее напомнить конкретно, это «политическая шизофрения». Больше добавить к сказанному президентом, как исчерпывающей дефиниции, нам нечего», — заявил Песков журналистам.

Ранее спецслужбы США сообщали, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов американского президента. Однако в Москве неоднократно заявляли, что данные обвинения являются абсолютно голословными.