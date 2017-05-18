Напавшему на полицейского участнику незаконной акции в Москве вынесли приговор

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Москва, 18 мая. Активист Юрий Кулий получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за применение насилия в отношении стражей правопорядка по решению Тверского суда Москвы.

Участник несогласованной с властями акции в Москве 26 марта Юрий Кулий приговорен к восьми месяцам лишения свободы за применение насилия в отношении полицейских. «Признать Кулия виновным, назначить ему наказание в виде 8 месяцев колонии-поселения», — говорится в постановлении Тверского суда Москвы.

Приговор оглашен сегодня, подсудимый признал вину. Отметим, что сторона обвинения ранее потребовала приговорить Кулия к двум годам колонии, пишет «Интерфакс».​