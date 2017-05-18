Поздно пить боржоми: Украина отменяет «закон Савченко», но это уже не поможет

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Верховная рада Украины проголосовала за отмену скандального «закона Савченко», который позволил тысячам заключенных выйти из тюрем. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, что закон, названный в честь преступницы Надежды Савченко, которая ныне считается народным депутатом, неоднократно вызывал волны критики со стороны полиции. Как показала статистика, большинство преступников, выпущенных по нему на свободу, что называется, брались за старое. И речь идет не «просто» о ворах и грабителях, а о насильниках и убийцах.

В итоге 227 украинских народных избранников проголосовали за «внесение в Уголовный кодекс страны изменения касательно правил учета сроков предварительного заключения».

Депутаты поддержали документ с учетом поправки, озвученной главой комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андреем Кожемякиным. Он отметил, что зачастую в СИЗО содержатся именно подозреваемые, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления. А тех, кто совершил преступление средней тяжести, отправляют под домашний арест. Кожемякин добавил, что наиболее важной мотивацией является то, что насильник, убийца или предатель своей родины «должен сидеть каждый день», а остальные преступники могут по решению суда выходить на любых других основаниях.

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров в беседе с корреспондентом ФАН, что решение об отмене «закона Савченко» — пропаганда чистой воды.

«Во-первых, изначально принятие этого решения было ситуативным — возникла необходимость освободить Савченко и зачесть ей срок наказания, — комментирует для ФАН Николай Азаров. — Во-вторых, они же нуждались в огромном количестве уголовников, чтобы пополнить ряды своих «добробатов». А сейчас всем понятно, что ситуация вышла из-под контроля и нужно как-то ее урегулировать. Только вот непонятно, как именно. Они будут ловить этих уголовников и возвращать их в тюрьмы обратно? Конечно, нет. Закон не имеет обратной силы. Решение об отмене этого закона — пропагандистское».

Николай Азаров напомнил, что на данный момент на Украине огромное количество незарегистрированного и неучтенного оружия и сотни тысяч людей, которые ощутили возможность безнаказанно грабить и убивать, используя это оружие. Поэтому от отмены данного закона вряд ли будет хоть какой-то эффект.

«Ситуация напоминает мне то, что происходило в стране в 90-е годы, но она гораздо более жуткая. Тогда на Украине боялись ночью ездить по дорогам, города были поделены на сферы криминального влияния. Было очень трудно с этим справиться, но справились. Борьба шла весь 1998, 1999, и в начале 2000-х. Ситуация была нормализована к 2002 году. Это были громаднейшие усилия. Но тогда, замечу, была добросовестная и сильная милиция, — подчеркивает собеседник ФАН. — Сейчас после многочисленных люстраций и так называемых «реформ» некому и некогда бороться с преступностью. Боевики возглавляют Главное управление МВД Украины, сам министр внутренних не имеет никакого отношения ни к полиции, ни к милиции. Ни у кого нет желания заниматься разгоном преступности».

Напомним, что закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», более известный как «закон Савченко», был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Согласно тексту документа, в случае вынесения приговора, подразумевающего лишение свободы, суд имеет право зачесть срок пребывания в СИЗО в срок отбывания наказания по принципу «один день предварительного заключения за два дня лишения свободы».

В сентябре прошлого года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявлял, что «закон Савченко» вреден для Украины и либо его нужно корректировать, либо отменять, поскольку на волю в результате вышло множество рецидивистов. В том же сентябре первый замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян заявил, что полиция задержала около 700 рецидивистов, которые после выхода из «мест не столь отдаленных» продолжали орудовать в стране.

Комментируя для ФАН слова Шкиряка и Трояна, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что закон подлежит немедленной отмене, однако, «как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились».