Захарова восхитилась тем, как Усманов «по-мужски положил» на Навального

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Москва, 18 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась эмоциями от видеобращения миллиардера Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному.

По мнению дипломата, это видеообращение будут показывать в российских вузах и колледжах специалистам по риторике и пиару.

«Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию — «положить на». И Усманов «положил на Навального» так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего», — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что каждое слово в этом обращении — как «стопудовый камень». «Круто, потому что по-мужски», — резюмировала представитель ведомства.

Напомним, бизнесмен Алишер Усманов обратился к интернет-аудитории и Навальному в частности перед рассмотрением его иска к блогеру о клевете. Автор видеообращения обвинил Навального в лживом пиаре и предположил, что им движет «зависть неудавшегося бизнесмена». Навальный уже пообещал ответить на прозвучавшие в его адрес обвинения.