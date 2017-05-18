Лавров рассказал об отношении РФ к созданию на Ближнем Востоке блоков подобных НАТО

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Никосия, 18 мая. Россия негативно относится к решению вопросов международной безопасности путем создания подобных НАТО военно-политических блоков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В западной прессе активно муссируется сообщения о создании на Ближнем Востоке некоего военно-политического блока подобного НАТО. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Москва негативно относится к этой идее. «Вы знаете наше негативное отношение к тому, чтобы вопросы международной безопасности, которые касаются всех, решать через узкие, закрытые военно-политические блоки», — сказал высокопоставленный российских дипломат.​