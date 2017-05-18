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Политика
Парижский формат: как Путин и Макрон убрали неприятный шлейф от выборов и хакеров

Парижский формат: как Путин и Макрон убрали неприятный шлейф от выборов и хакеров

18:59  18 Мая 2017  /обновлено: 18:59  18 Мая 2017
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Парижский формат: как Путин и Макрон убрали неприятный шлейф от выборов и хакеров

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Были сверены часы по самым важным международным проблемам. В каком направлении дальше будут двигаться российско-французские отношения? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В Кремле по итогам переговоров были немногословны: лидеры двух стран договорились работать вместе по внешнеполитической повестке дня и выразили готовность развивать дружеские отношения в самых разных сферах, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную. Особенное внимание было уделено необходимости борьбы с терроризмом.

Как рассказал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в урегулировании кризиса на Украине. Разумеется, в рамках «нормандского формата» и на основе минских соглашений. При этом пока неясно, когда этот формат встретится уже в новом составе.

Стороны также обсудили и вероятность предстоящих личных контактов. Тем более, что у России и Франции богатая история выстраивания добрых и дружественных отношений. 

«Этот разговор с одной стороны можно рассматривать как дежурный. Это обычная практика: избирается новый президент, другой с ним созванивается, наводит мосты. С другой стороны, это способствует сглаживанию каких-то шероховатостей, которые случились во время президентской кампании во Франции. Гонка, дискуссии, перехлесты — команда Макрона могла где-то и увлечься. Президенты поговорили, направили диалог в конструктивное русло. Позиция Парижа испытывает некоторые противоречия. Да, Франция стремится быть независимой, в традициях Де Голля, чтобы ее голос был слышен на международной арене и в ЕС. Но эту независимость Макрон будет сверять как с коллегами по Евросоюзу и франко-германскому тандему, так и с учетом трансатлантических связей», — комментирует специально для ФАН эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Парижский формат: как Путин и Макрон убрали неприятный шлейф от выборов и хакеров

Он напоминает, что Макрону не понравилось освещение его кампании рядом российских СМИ.

«Они дали ссылку на интервью французских депутатов — те обсуждали личную жизнь Макрона и распускали слухи, не особенно ему приятные. Плюс штаб Макрона стал обвинять Москву в хакерских атаках на серверы. Но доказательства при этом такие же, как у американцев. Якобы эти атаки усилились после того, как стало понятно: у Фийона не получится выйти во второй тур. Ну и что эти хакеры вроде как использовали кириллицу в своих программах, причем атаки шли с территории Украины. Причем здесь тогда Россия? Доказательств нет, но неприятный шлейф остался», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, все это уйдет на второй план после того, как найдется реальное взаимодействие между Парижем и Москвой.

«С учетом наших традиционных интенсивных связей есть вероятность, что президенты поладят, друг другу понравятся, как всегда это и бывало. Напомню, что Николя Саркози тоже говорил, что руки Путину не подаст, а в конце стал чуть ли не лучшим его другом. У нас нет принципиальных разногласий, которые загнали бы наш диалог в тупик. Да, есть расхождения по Сирии и разное видение причин украинского кризиса, но это не мешает нам решать сложные международные задачи и понимать друг друга. Я уж не говорю о культурных, гуманитарных связях. Правда, торговый оборот сильно просел за последние годы — фактически в два раза. Но это можно восстановить, тем более, что французский бизнес нас не оставляет. Например, компания Total участвует в освоении проекта «Ямал СПГ», — говорит Федоров.

Понятно, что в условиях санкций надеяться на светлое торговое будущее не приходится. Но это вопрос, решить который в одиночку Париж не способен.

«Санкции заморозили возможности кредитования наших банков, но и наши контрмеры серьезно ударили по их сельхозэкспорту. Французских сыров в наших магазинах теперь нет, а французских производителей свинины наше эмбарго вообще подкосило. Но по другим направлениям вроде автопрома (Renault, Peugeot и Citroen) производство идет, развивается сотрудничество в газостроении, атомной энергетике. Так что все не так плохо», — добавляет эксперт. 

Как писали «Известия», Макрону следует убедить Ангелу Меркель порвать с санкциями и возобновить сотрудничество между Россией и ЕС. По крайней мере, так считает французский депутат, бывший советник Марин Ле Пен Эмерик Шопрад.

Максим Вручный
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