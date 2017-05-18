Парижский формат: как Путин и Макрон убрали неприятный шлейф от выборов и хакеров

В закладки

Скопировать

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Были сверены часы по самым важным международным проблемам. В каком направлении дальше будут двигаться российско-французские отношения? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В Кремле по итогам переговоров были немногословны: лидеры двух стран договорились работать вместе по внешнеполитической повестке дня и выразили готовность развивать дружеские отношения в самых разных сферах, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную. Особенное внимание было уделено необходимости борьбы с терроризмом.

Как рассказал пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, Путин и Макрон подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в урегулировании кризиса на Украине. Разумеется, в рамках «нормандского формата» и на основе минских соглашений. При этом пока неясно, когда этот формат встретится уже в новом составе.

Стороны также обсудили и вероятность предстоящих личных контактов. Тем более, что у России и Франции богатая история выстраивания добрых и дружественных отношений.

«Этот разговор с одной стороны можно рассматривать как дежурный. Это обычная практика: избирается новый президент, другой с ним созванивается, наводит мосты. С другой стороны, это способствует сглаживанию каких-то шероховатостей, которые случились во время президентской кампании во Франции. Гонка, дискуссии, перехлесты — команда Макрона могла где-то и увлечься. Президенты поговорили, направили диалог в конструктивное русло. Позиция Парижа испытывает некоторые противоречия. Да, Франция стремится быть независимой, в традициях Де Голля, чтобы ее голос был слышен на международной арене и в ЕС. Но эту независимость Макрон будет сверять как с коллегами по Евросоюзу и франко-германскому тандему, так и с учетом трансатлантических связей», — комментирует специально для ФАН эксперт по Франции, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Он напоминает, что Макрону не понравилось освещение его кампании рядом российских СМИ.

«Они дали ссылку на интервью французских депутатов — те обсуждали личную жизнь Макрона и распускали слухи, не особенно ему приятные. Плюс штаб Макрона стал обвинять Москву в хакерских атаках на серверы. Но доказательства при этом такие же, как у американцев. Якобы эти атаки усилились после того, как стало понятно: у Фийона не получится выйти во второй тур. Ну и что эти хакеры вроде как использовали кириллицу в своих программах, причем атаки шли с территории Украины. Причем здесь тогда Россия? Доказательств нет, но неприятный шлейф остался», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, все это уйдет на второй план после того, как найдется реальное взаимодействие между Парижем и Москвой.

«С учетом наших традиционных интенсивных связей есть вероятность, что президенты поладят, друг другу понравятся, как всегда это и бывало. Напомню, что Николя Саркози тоже говорил, что руки Путину не подаст, а в конце стал чуть ли не лучшим его другом. У нас нет принципиальных разногласий, которые загнали бы наш диалог в тупик. Да, есть расхождения по Сирии и разное видение причин украинского кризиса, но это не мешает нам решать сложные международные задачи и понимать друг друга. Я уж не говорю о культурных, гуманитарных связях. Правда, торговый оборот сильно просел за последние годы — фактически в два раза. Но это можно восстановить, тем более, что французский бизнес нас не оставляет. Например, компания Total участвует в освоении проекта «Ямал СПГ», — говорит Федоров.

Понятно, что в условиях санкций надеяться на светлое торговое будущее не приходится. Но это вопрос, решить который в одиночку Париж не способен.

«Санкции заморозили возможности кредитования наших банков, но и наши контрмеры серьезно ударили по их сельхозэкспорту. Французских сыров в наших магазинах теперь нет, а французских производителей свинины наше эмбарго вообще подкосило. Но по другим направлениям вроде автопрома (Renault, Peugeot и Citroen) производство идет, развивается сотрудничество в газостроении, атомной энергетике. Так что все не так плохо», — добавляет эксперт.

Как писали «Известия», Макрону следует убедить Ангелу Меркель порвать с санкциями и возобновить сотрудничество между Россией и ЕС. По крайней мере, так считает французский депутат, бывший советник Марин Ле Пен Эмерик Шопрад.