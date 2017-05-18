Даръа: САА отбила атаку боевиков «Ан-Нусры» и уничтожила трех полевых командиров

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Даръа, 18 мая. «Джебхат ан-Нусра» безуспешно попыталась атаковать позиции правительственных войск около района Аль-Манишия.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) нарушили режим перемирия и атаковали ВС САР в зоне деэскалации в провинции Даръа. Вместе с террористами в атаку пошли «умеренные» оппозиционеры из «Свободной сирийской армии».

Сирийские военные ответили плотным огнем из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. САА поддержали летчики ВКС РФ. В результате атаки «Ан-Нусра» и ССА потеряли по 15 боевиков. Также в боестолкновении погибли три полевых командира террористов.