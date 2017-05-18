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Общество
Жительница Перми купила остров, где снимали «Голубую лагуну»

Жительница Перми купила остров, где снимали «Голубую лагуну»

16:13  18 Мая 2017
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Жительница Перми купила остров, где снимали «Голубую лагуну»

Пермь, 18 мая. Жительница Перми купила необитаемый остров в Тихом океане, на котором снимался фильм «Голубая лагуна». Здесь Виола Новоселова хочет построить на нем мини-отель.

Площадь острова Нануя Леву составляет 30 гектаров. Земли будут принадлежать Новоселовой 99 лет. Свой проект по строительству отеля она уже согласовала с властями Фиджи, сообщает Ура.ру.

По словам женщины, минимальная цена на Фиджи составляет 10 тысяч долларов за акр земли. Таким образом, можно купить и просто часть острова. При этом Новоселова подчеркнула, что заплатила за остров, но в  статус владения в документах указывается аренда, а не собственность. «После этого я плачу 2500 долларов в год за аренду. После строительства отеля условия поменяются», — пояснила она.
 

Ярослава Замысловатова
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