Трамп назвал охотой на ведьм назначение спецпрокурора по «вмешательству РФ»

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Вашингтон, 18 мая. Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на намерение министерства юстиции США назначить спецпрокурора по расследованию «вмешательства Российской Федерации в выборы президента» в 2016 году.

Как написал президент США в своем Twitter, «при всех незаконных действиях, которые имели место во время кампании (экс-кандидата в президенты Хиллари. — ред.) Клинтон и при администрации (экс-президента Барака. — ред.) Обамы, никогда не назначался специальный советник!».

По словам Трампа, в истории политики США это «самая масштабная охота на ведьм», передает RT.

Ранее стало известно, что бывший руководитель Федерального бюро расследований Роберт Мюллер был назначен специальным советником по расследованию так называемого «вмешательства России» в выборы президента США в 2016 году. В свою очередь, Трамп заявил, что не видит никакой связи между его избирательной кампанией и каким-либо вмешательством в выборы со стороны других государств.