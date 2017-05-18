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Политика
Патрушев: Россия не допустит геноцида русскоязычного населения Донбасса

Патрушев: Россия не допустит геноцида русскоязычного населения Донбасса

18:41  18 Мая 2017
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Патрушев: Россия не допустит геноцида русскоязычного населения Донбасса

Москва, 18 мая. РФ не может допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Россия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской областей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины семь раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.

#патрушев
Алексей Громов
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