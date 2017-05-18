Патрушев: Россия не допустит геноцида русскоязычного населения Донбасса

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Москва, 18 мая. РФ не может допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Россия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской областей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины семь раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.