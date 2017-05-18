Набор штампов: Захарова прокомментировала доклад США о «преступлениях» в Сирии
Москва, 18 мая. В докладе Госдепартамента США о якобы нарушениях норм международного права властями Сирии отсутствуют доказательства и факты. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, в документе Госдепа содержится известный набор штампов, и все они бездоказательны.
«Все утверждения не имеют никакой фактуры о якобы имеющих место со стороны Дамаска, цитирую, «многочисленных нарушениях норм международного права», — сообщила она в ходе брифинга.
Добавим, ранее помощник государственного секретаря США Стюарт Джонс от имени Госдепартамента обвинил Дамаск в причастности к химатакам и организации внесудебных казней заключенных. По его словам, власти САР якобы построили в 30 км от Дамаска крематорий, чтобы «скрывать казни».